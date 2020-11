In vielen Städten und Gemeinden im Warburger Land haben die Menschen am Sonntag der Toten der Kriege gedacht. Aufgrund der Pandemie-Situation war es den Beteiligten aber nicht möglich, sich an den Ehrenmalen zu versammeln und in feierlicher Runde einen Kranz abzulegen.

Das war auch in Großeneder so. In Stellvertretung des Vereins und der Gemeinde übernahmen diese Aufgabe in aller Stille der Vorsitzende Roland Sprenger und der Ortsvorsteher Frank Peine.

Stattdessen war die Bevölkerung aber eingeladen worden, eine Kerze am Ehrenmal abzustellen, um eine Tradition im Ort wieder aufleben zu lassen. Noch bis Ende der 1960er-Jahre gab es in Großeneder ein anderes Ehrenmal, an dem stets zum Volkstrauertag Kerzen abgestellt worden waren. Das heutige Ehrenmal erhielt in der 1980er-Jahren seine jetzige Optik mit den Platten, auf denen die Namen der Gefallenen beider Weltkriege zu finden sind, wie Maria Hördemann weiß.

„Ich kann mich daran erinnern, dass wir als Kinder Spaß daran hatten, eine Kerze anzuzünden und sie am Ehrenmal abzustellen“, erinnert sich Anwohner Josef Michels. Manchmal sei eine Kerze auch umgefallen und Wachs auf den Stein getropft, was den Kindern eine Rüge ihrer Eltern einbrachte.

Mit dem Ausbau der Hauptstraße und des Dorfplatzes wurde auch ein neues Ehrenmal aufgestellt. Mit dem Verschwinden des alten Ehrenmals verschwand der Brauch nahezu. An Allerheiligen kam Sprenger dann auf die Idee, den Dorfplatz mit Kerzen zu erhellen. „Ich bin früher mit meinem Vater abends im November über den Friedhof gegangen und fand es so schön, wenn die Kerzen brannten.“ Am Sonntag leuchtete das Ehrenmal dann im Schein der Lichter.