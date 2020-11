„Wir hätten gerne das Advent-Event mit allen interessierten Freunden, Bekannten und Kunden verbracht“, sagt Heike Schäfer-Jacobi. Nun halten und nehmen die drei Unternehmerinnen Abstand davon. Aber den Adventszauber werden sie auch in diesem Jahr in den drei Körbecker Geschäften einziehen lassen und in weihnachtlicher Atmosphäre alle Gäste empfangen.

Heike Schäfer-Jacobi, Corinna Herold, Anette Dierkes und ihre Teams möchten auf gar keinen Fall versäumen, ihre Tombola auszurichten. „Wie in jedem Jahr spenden wir den Erlös dem Kinder-Hospiz“, betont Anette Dierkes. Die Lose werden ab sofort bis zum dritten Advent für einen Euro pro Los im Hofladen Jacobi (donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr) und bei Anette Dierkes im Outdoorplace zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erhalten sein.

Das kleine Lädchen „Zur alten Waschküche“ wird in diesem Jahr zu folgenden Zeiten öffnen: am Samstag, 21. November, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr sowie von Montag, 23. November, bis Freitag, 27. November, jeweils von 16 bis 19 Uhr.

Gern werden Bestellungen unter Telefon 05643/8260 angenommen. „Wir bedanken uns schon jetzt, für die unterstützende Teilnahme an der Tombola und dafür, dass viele Menschen diese Herzensangelegenheit auch zu ihrer machen“, sagt Corinna Herold. „Bleibt gesund und freut euch auf alles, was trotz Corona möglich bleibt und natürlich auf tolle Tombola-Preise“, lädt Heike Schäfer-Jacobi zum Mitmachen ein.