Das Heft kann von diesen Montag an wie gewohnt in der Bäckerei Reineke erworben werden. Zusätzlich kann in diesem Jahr ein Weihnachts-Liederbuch mitgenommen werden. Dies wurde ebenfalls von Konrad Thiele hergestellt.

Ursprünglich war es für die Adventsfeier der Senioren gedacht, die in diesem Jahr aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Das Liederheft kann kostenlos mitgenommen werden, solange der Vorrat reicht.