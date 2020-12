Über den Sinn und den Gin des Lebens

Evangelische Kirche in Borgentreich organisiert am Sonntag besonderen Gottesdienst im Freien

Borgentreich -

An diesem Sonntag, 13. Dezember, findet um 17 Uhr an der evangelischen Kirche in Borgentreich ein Gottesdienst mit zwei besonderen Wahlsprüchen statt. „Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens“ nimmt Pfarrer Kai-Uwe Schröter die Besucher mit. Sein Gast, der Inhaber der „Diemelstrand-Destille“ in Ostheim, Kai Seidenhefter, bietet Einblicke „Auf der Suche nach dem Gin des Lebens“.