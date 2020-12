„Hilfreicher Engel“ verabschiedet

Von 1980 bis zum September dieses Jahres war sie stattliche 40 Jahre im Küsterdienst der St. Blasius-Pfarrkirche tätig. Für manche im Dorf sei sie ein hilfreicher Engel gewesen.

Ihre 82 Lebensjahre sieht man der couragierten Körbeckerin kaum an. Gerne hätte sie auch weiterhin der Pfarrgemeinde als Küsterin gedient. „Ich habe es gerne getan, aber nun braucht mein Mann mich. Er ist krank“, bedauert Marie-Theres Watermeier den Abschied vom Kirchendienst.

In den vier Jahrzehnten war sie für die Vorbereitung des Kirchenraumes und der Sakristei für die Gottesdienste verantwortlich. Pastor Gerhard Chicholas, Pastor Siegfried Schlummer, Pastor Raphael Schliebs und Pfarrer Werner Lütkefend, sie alle betreute Marie-Theres Watermeier nacheinander in ihren 40 Dienstjahren. Für Pastor Chicholas war sie sogar viele Jahre zugleich als dessen Haushälterin tätig.

Seelsorger hatten großen Respekt vor ihr

„In dieser Zeit hatten wir wohl alle Bischöfe wie Johannes Joachim Degenhardt, Leo Drewes oder Paul Consbruch hier zu Gast“, erinnert sich Marie-Theres Watermeier. „Die Seelsorger hatten großen Respekt vor Dir“, weiß Bernhard Redeker, Ortsvorsteher von Körbecke, zu berichten. „Für sie warst Du immer so ein bisschen Mutterersatz. Sie hörten auf Dich und vertrauten Dir. Dies beweist auch die Tatsache, dass sie heute noch immer einen guten Kontakt zu Dir halten. Bei Dir zählte immer das Persönliche und Menschliche. Diese besondere Art prägte Dich zeitlebens“, würdigte Redeker, der auch geschäftsführender Kirchenvorstand der Gemeinde ist, das Wirken der 82-Jährigen.

Auch die Herausforderungen, die Marie-Theres Watermeier bei der großen Innenrenovierung der Körbecker Kirche zu Beginn der 80er Jahre bewältigen musste, als die Messen vorübergehend in der Halle stattfanden, sowie die Außenrenovierung Ende der 90er Jahre erwähnte Bernhard Redeker in seiner Laudatio mit anerkennenden Worten. Dankbar überreichte Redeker der langjährigen engagierten Küsterin im Namen des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates einen Blumenstrauß.

Schweren Herzens Küsterdienst aufgegeben

„Ich finde, wir haben uns hervorragend verstanden. Ich habe in dieser gemeinsamen Zeit erfahren, was Sie in all diesen Jahren über ihre eigentlichen Küsterpflichten hinaus geleistet haben“, lobte Pfarrer Werner Lütkefend im Rückblick die frische „Ruheständlerin“ und überreichte Marie-Theres Watermeier dafür einen Engel.

„Der Engel soll Sie und ihre Familie beschützen. In den 40 Jahren als Küsterin waren aber auch Sie für manchen hier im Dorf ein hilfreicher Engel. Schweren Herzens haben Sie ihren Küsterdienst aufgegeben, weil Sie jetzt anderweitig gebraucht werden. Dafür wünsche ich ihnen Kraft.“ sagte der Leiter des Pastoralverbundes Borgentreicher Land abschließend und überreichte Marie-Theres Watermeier neben dem Engel auch ein Briefkuvert.

Mit Stefan Eggers folgt Marie-Theres Watermeier ein würdiger Nachfolger im Küsteramt. Bereits am 1. Oktober 2020 hat der 30-jährige Justizfachangestellte die Betreuung der Körbecker Kirche übernommen.