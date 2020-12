Gottesdienste im Borgentreicher Land abgesagt

Noch am Mittwoch gab es den Plan, verschiedene Gottesdienste unter strengen Auflagen stattfinden zu lassen. Allerdings hatte Pfarrer Lütkefend schon am Mittwoch darauf hingewiesen, dass man bei einem Inzidenzwert von 200 neu überlegen müsse. Die Absage sei nun in Absprache mit dem Ordnungsamt ausgesprochen worden.

Die Christmette an der Klus soll in Absprache mit dem Ordnungsamt stattfinden, weil das Konzept sicher ist, die Messe im Freien stattfindet und nur für angemeldete Besucher zugelassen ist. Das gelte auch für die Aktion „Auf dem Weg nach Bethlehem“ für Familien mit Kindern in Borgentreich von Heiligabend bis zum 2. Weihnachtstag, da diese ebenfalls draußen stattfindet.

Die Kirchen bleiben zu den üblichen sowie zu den für die Weihnachtszeit abgestimmten Sonderöffnungszeiten geöffnet, so dass der Besuch der Krippen möglich ist; in Borgentreich, Bühne, Körbecke und Natingen können alle Besucher während dieser Zeiten an einer „Krippenfeier nonstop“ teilnehmen.

„Die Entscheidung fällt allen Beteiligten und auch mir nicht leicht. Ich bitte um Verständnis bei denen, die gerne Gottesdienst gefeiert hätten und verweise auf die Angebote in Radio, Fernsehen und Internet“, sagt Pfarrer Werner Lütkefend.