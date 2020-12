Borgentreich-Großeneder -

In der Nacht zu Heiligabend ist in eine Feldscheune in Großeneder eingebrochen worden. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Die Scheune befindet sich an der Hauptstraße am Ortsausgang in Richtung B252. Das Gebäude wird als Werkstatt genutzt und ist daher mit entsprechenden Maschinen und Werkzeugen ausgestattet.