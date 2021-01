„Platz der Kulturen“ nimmt Gestalt an

Borgentreich -

In Borgentreich soll ein zentraler Platz im Ortskern in den kommenden Monaten umgestaltet und erheblich aufgewertet werden. Damit werden an dieser Stelle Planungen aus dem IKEK-Verfahren umgesetzt. „Platz der Kulturen“ soll er heißen.