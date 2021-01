Die Kirchenvorstände aller Kirchengemeinden des Pastoralverbundes Borgentreicher Land haben, in Absprache mit Pfarrer Werner Lütkefend, entschieden, dass in den Kirchen des Pastoralverbundes bis einschließlich Sonntag, 31. Januar, alle öffentlichen Gottesdienste (Präsenzgottesdienste) entfallen. Solange die öffentlichen Gottesdienste ausfallen, sollen aber in allen Kirchen sonntags um 10 Uhr die Glocken läuten.

Die aus dem ersten sogenannten Lockdown im Frühjahr bekannte Übertragung je einer nicht-öffentlichen gefeierten Sonntagsmesse aus dem Pastoralverbund über das Internet (Audiostream) werde fortgesetzt. Empfangsmöglichkeiten und Übertragungszeiten würden auf der Internetseite http://pastoralverbund-borgentreicher-land.de veröffentlicht und durchgehend aktualisiert.

Die Kirchengebäude bleiben in dieser Zeit zu den ortsüblichen Zeiten als Orte des persönlichen Gebetes und zum Besuch der Weihnachtskrippen geöffnet, heißt es in der Mitteilung weiter. Das gelte ebenfalls für die Kluskapelle Eddessen.

„Die Priester des Pastoralverbundes Borgentreicher Land werden stellvertretend für die Gläubigen Heilige Messen unter Ausschluss der Öffentlichkeit feiern und die bestellten Messintentionen in diese Gottesdienste hineinnehmen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Pfarrbüro sei weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Wer das Sekretariat erreichen wolle, der könne dies während der Öffnungszeiten tun über Telefon 05643/234 oder per E-Mail an die Adresse pastoralverbund.borgentreich@t-online.de.

Außerdem werde die monatliche Hauskrankenkommunion bis auf Weiteres ausgesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Spendung der Krankenkommunion oder der Krankensalbung jedoch würden den alten und kranken Menschen gegebenenfalls auf Wunsch und nach Absprache weiter ermöglicht, schreibt der Pastoralverbund.