Das Lachen fehlt am meisten

Borgentreich -

Lautes Lachen auf dem Spielplatz oder Gewusel an der Garderobe? Fehlanzeige in Corona-Zeiten. Es ist ruhiger als sonst in den Kindertagesstätten. Eingeschränkter Regelbetrieb heißt die Devise –auch im städtischen Kindergarten Großeneder.