Warburg/BorgentreichWBDas Video ist auf der Internetseite der Schule zu finden. Es soll „allen Interessierten einen kleinen Einblick in die Schule vermittelt“, teilt die Einrichtung in einer Pressemitteilung mit. Unter dem Link „Infos für Eltern und Schüler*innen der 4. Klasse“ gibt es zudem Informationen rund um die Schule.

Nach den Sommerferien werden die Schüler der vierten Klassen der Grundschulen eine weiterführende Schule besuchen. Die Anmeldungen für den neuen fünften Jahrgang erfolgen von Dienstag, 16. Februar, bis Freitag, 19. Februar.

Unterlagen, die zur Anmeldung benötigt werden, gibt es auf der Homepage der Schule. Eltern und Erziehungsberechtigte drucken die Formulare aus und werfen sie in den Briefkasten an der Schule in Warburg oder Borgentreich. Anweisungen hierzu stehen auf unter dem Link „Anmeldungen für den Jahrgang 5/ Schritte zur Anmeldung“.

Wer die Formulare nicht ausdrucken kann oder beim Ausfüllen Probleme hat, kann sich von 9 bis 12 Uhr an die Sekretariate wenden. Diese werden einen Termin vereinbaren, an dem die Eltern ausgedruckte Formulare oder Hilfe beim Ausfüllen derselben bekommen. Kontakt: Hauptstandort Warburg, Telefon 05641/92310, und Teilstandort Borgentreich, Telefon 05643/8242.