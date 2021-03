Einem aufmerksamen Kunden waren die zwei Männer gegen 14.30 Uhr in dem Netto-Markt an der Natzunger Straße aufgefallen. Der Zeuge beobachtete nach Angaben der Polizei, dass die jungen Männer Waren in ihrer Kleidung versteckten.

Der Zeuge machte zwei Mitarbeiterinnen des Marktes darauf aufmerksam. Als beide Täter den Kassenbereich mit dem Diebesgut passieren wollten, sprachen die zwei Mitarbeiterinnen die Ladendiebe an.

Die beiden Männer reagierten direkt aggressiv und schubsten zusammen eine Mitarbeiterin aus dem Weg. Die Verkäuferin verletzte sich dadurch nicht. Die zweite Verkäuferin war noch in der Lage, geistesgegenwärtig die beiden flüchtenden Diebe zu fotografieren.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die beiden Täter, die in Borgen­treich wohnhaft sind, kurz darauf aufgreifen und festnehmen.

Neben dem Diebesgut fanden die Polizeibeamten in der Tasche eines Täters auch ein Klappmesser sowie weitere Tabakwaren, welche vermutlich aus einem unmittelbar zuvor erfolgten weiteren Diebstahl stammen.

Ein Richter ordnete für den 24-jährigen Ladendieb, der das Messer bei sich trug, eine Untersuchungshaft an. Für den zweiten Täter ordnete der Richter keine Untersuchungshaft an und entließ den 26-Jährigen direkt nach der Vorführung am Amtsgericht in Paderborn.

Hinweise zu den bislang nicht zuzuordnenden Tabakwaren nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.