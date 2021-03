Borgentreich -

Die Stadt Borgentreich wird im Sommer dieses Jahres mit der Errichtung eines ersten Jahrgangshauses an der Katholischen Grundschule Borgentreich beginnen. Das geht aus der Sitzungsvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss hervor, der am Dienstag, 16. März, ab 19 Uhr in der Bördeblickhalle in Rösebeck tagt.