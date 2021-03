Handwerk sucht Nachwuchs

Höxter/Borgentreich -

Durch die Corona-Pandemie wird in Deutschland eine Lehrstellen-Krise befürchtet. Jeder zehnte Ausbildungsbetrieb in Deutschland plant, sein Angebot an Lehrstellen im Ausbildungsjahr 2021/2022 einzuschränken oder ganz darauf zu verzichten. Das besagt eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.