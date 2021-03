Eine 77-Jährige befuhr am Montag gegen 12 Uhr mit ihrem Ford Transit die Alte Bundesstraße aus Richtung Borgentreich kommend. An der Kreuzung zur B 241 wollte die Beverungerin nach links Richtung Dalhausen abbiegen. Dabei nahm sie einem 71-Jährigen aus Uslar die Vorfahrt, der mit seinem Peugeot 107 auf der B241 von Dalhausen in Richtung Warburg unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten zunächst mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle aus, da von mehreren eingeklemmten Personen ausgegangen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person aus dem Wagen befreit werden musste, weil eine Autotür klemmte. Mit Rettungsschere und Spreizer wurde die Tür geöffnet, um die schwer verletzte Fahrerin aus dem Ford zu befreien. Sie wurde per Rettungshubschrauber nach Kassel gebracht. Ihr Beifahrer (81) wurde leicht verletzt. Der Fahrer (71) des Peugeot-Kleinwagens und seine Beifahrerin (64) wurden bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in das Krankenhaus in Warburg gebracht.

Bundesstraße für zwei Stunden gesperrt

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

Die Feuerwehr unter Leitung von Sebastian Göke war mit 64 Einsatzkräften vor Ort. Der Löschzug Borgentreich und die Löschgruppen aus Bühne, Lütgeneder, Großeneder, Körbecke und Rösebeck waren alarmiert worden.