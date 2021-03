Grundschule in Borgentreich setzt auf Jahrgangsstufenhäuser

Gebäude in Borgentreich werden umstrukturiert – Bauarbeiten sollen vor den Sommerferien beginnen

Borgentreich -

Von Ralf Benner

Multifunktional, transparent, barrierefrei: Mit dem Umbau der Katholischen Grundschule in Borgentreich sollen Schüler und Lehrer nicht nur einen geräumigen, sondern auch einen modernen Lernort bekommen. In einem ersten Schritt wird die Stadt Borgentreich im Sommer dieses Jahres mit der Errichtung eines Jahrgangshauses an der Grundschule beginnen.