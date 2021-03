Beim Bühner Ortsverein ist es üblich, alle zu ehrenden Spender zu einem kleinen Imbiss in die DRK-Unterkunft einzuladen. „Das geht natürlich derzeit nicht, aber wir wollten die Ehrungen nicht verschieben“, berichtet Gabriele Klare. Eine Drive-in-Ehrung, also ohne dass der Geehrte hierfür sein Auto verlassen muss und somit draußen und einzeln seine Urkunde, Nadel und Präsent erhält, sei die beste Alternative gewesen. Die Rotkreuzler verfügen über zwei Zelte, diese wurden am Samstag auf dem Vorplatz der Halle aufgebaut.