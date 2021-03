Der erfahrene Polizeihauptkommissar und Vater zweier erwachsener Kinder hat die Nachfolge des langjährigen Borgentreicher Bezirksbeamten Bernd Gievers angetreten, der mittlerweile in den Ruhestand gewechselt ist.

Polizeidirektor Christian Brenski als Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Höxter und Johannes Thonemann als Leiter der Polizeiwache Warburg, dem der Bezirksdienst Borgentreich zugeordnet ist, begrüßten Detlef Morscheck an seiner neuen Wirkungsstätte in Borgentreich.

Der Polizeihauptkommissar, der aus Germete stammt, ist Ansprechpartner für alle Bürger in der Kernstadt Borgentreich und den Ortsteilen Borgholz, Bühne, Drankhausen, Großen­eder, Körbecke, Lütgeneder, Manrode, Muddenhagen, Natingen, Natzungen und Rösebeck. Darüber hinaus steht er in regelmäßigem Kontakt zu den Schulen im Stadtgebiet und zur ZUE, der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Borgentreich.

Die ersten Wochen in seinem neuen Tätigkeitsfeld hat Detlef Morscheck insbesondere dazu genutzt, sich bei verschiedenen Ansprechpartnern in der Stadt Borgentreich und den Ortschaften persönlich vorzustellen.

Der Bezirksbeamte hat sein Büro direkt im Rathaus in Borgentreich, wo er für Bürger nach Terminvereinbarung persönlich zu sprechen ist. Das Bezirksdienstbüro in Borgentreich ist erreichbar unter der Telefonnummer 05643/477.

Außerhalb der Bürozeiten werden alle Anrufe zur Wache Warburg weitergeleitet.