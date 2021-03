Dieser wird zurzeit für OWL aufgestellt und könnte negative Folgen für die Entwicklung der Orgelstadt haben. Der neue Regionalplan soll bis 2040 gelten und 2023 in Kraft treten. Am Dienstag,23. März, befasst sich der Stadtrat mit dem Thema. Bis 31. März können Städte und Gemeinden, aber auch Bürger Einsprüche bei der Bezirksregierung einreichen. Änderungswünsche aus Borgentreich gibt es vor allem bei der Festlegung so genannter Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB). In diesen Gebieten darf es beispielsweise keine Wohnhäuser oder Einzelhandelsbetriebe, sondern nur eine industrielle Nutzung geben.