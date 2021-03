„Der Eigentümer der 1,5 Hektar großen Wiese möchte den Naturschutz vorantreiben und die Wiese nicht intensiv bewirtschaften lassen“, sagt Rudolf Ostermann, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Höxter. Vor zweieinhalb Jahren hätte sich der Eigentümer erstmals vom Naturschutzbund beraten lassen. „2019 haben wir dann auf 0,3 Hektar der Fläche eine Blühwiese für Insekten angelegt. Im Herbst 2020 wurden 30 Obstbäume, allesamt alte, hochstämmige Sorten, angepflanzt. Die Anpflanzung der Hecke ist die letzte Aktion auf der Wiese“, erklärt Rudolf Ostermann.

Pflanzen gut in den Boden gebracht

Das Material habe der Eigentümer selbst finanziert, die Organisation habe der Nabu übernommen. „Mit insgesamt fünf ehrenamtlichen Helfern haben wir gemeinsam mit dem Eigentümer die Hecke am Samstag eingepflanzt. Zum Glück hatte uns ein Landwirt, der eine benachbarte Fläche bewirtschaftet, geholfen, die Wiese vorab zu pflügen“, so Ostermann. So konnten die Pflanzen gut in den Boden gebracht werden. 14 verschiedene Sorten seien angepflanzt worden, darunter Kreuzdorn, Holunder und Vogelkirsche.

„Alle Pflanzen werden Früchte tragen und somit Tieren Nahrung bieten“, sagt Ostermann. Die 200 Meter lange Hecke werde Vögeln auch Brutmöglichkeiten bieten und eine Schutzfunktion für Tiere haben. Der Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Höxter wünscht sich, dass dieses Projekt weitere Privatpersonen anspricht, „um sich in dieser Richtung für den Naturschutz zu engagieren.“