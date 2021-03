Der Entwurf sieht Erträge in Höhe von 18,5 Millionen Euro vor. Diesen stehen Aufwendungen von 19,1 Millionen Euro entgegen. Unter dem Strich also einer Unterdeckung von 655.000 Euro, die aus der Ausgleichsrücklage genommen werden müssen. CDU Der Stadthaushalt ist geprägt von den durch die Corona-Pandemie verursachten Mindereinnahmen und Kosten. Daher ist 2021 eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 2,5 Millionen Euro erforderlich. Zudem sind bei den Stadtwerken Darlehen in Höhe von 4,4 Millionen Euro für Investitionen in die betagte Wasser- und Abwasserstruktur nötig. „Natürlich ist eine Aufnahme von Krediten immer kritisch zu betrachten. Wir sollten aber nicht außer Acht lassen, dass das Geld zurzeit äußert zinsgünstig zu bekommen ist“, sagt CDU-Fraktionschef Alexander Otto. Es sei „sehr zu begrüßen“, dass die Orgelstadt „den Mut beweist“ und Investitionen in Höhe von 8,1 Millionen Euro plane. Mit knapp 578.300 Euro stünden neue Ideen für die Dorfmittelpunkte in Bühne, Borgholz und den Platz der Kulturen in Borgentreich im Haushalt.