Querdielenhaus steht vorläufig unter Schutz

Den Abriss-Plänen hatte der Rat im Dezember 2020 mehrheitlich das gemeindliche Einvernehmen erteilt und den Denkmalwert des Gebäudes nicht anerkannt. Der LWL hat diesen Beschluss nun beanstandet und als Verstoß gegen Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes gewertet. „Der LWL konnte unserer Stellungnahme in keiner Weise folgen“, berichtete Bürgermeister Nicolas Aisch am Dienstagabend im Stadtrat. Dieser habe jetzt keine andere Wahl, als den Beschluss wieder zurückzunehmen und einer vorläufigen Unterschutzstellung des vermutlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes zuzustimmen.