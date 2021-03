Müllsammler trotzen auch Hagel

Borgentreich/Warburg -

Von Verena Schäfers-Michels

Bei knackig-kalten sechs Grad haben sich am Samstagmorgen jeweils 15 motivierte Gemeindemitglieder an der Ederhalle in Borgentreich-Großeneder und an der Gemeindehalle in Warburg-Hohenwepel zusammengefunden. In Kleingruppen zogen sie in die Feldwege, um Gräben, Gebüsche und Sträucher von Unrat zu befreien.