Oberst Andreas Muhs hat die ruhige Winter- und Coronazeit genutzt und mehrere Nistkästen aus Lärchen- und Fichtenholz gebaut. So entstanden Meisenkästen, Halbhöhlen und ein Nistkasten für Eulen, die nun ihren Platz in den Bäumen des Schützenhains am Galgenberg bekommen haben.

„Die Schützen sind nun gespannt, welche gefiederte Bewohner sich für die neunen Behausungen interessieren und ihren Nachwuchs dort aufziehen“, teilt die in einer Pressemitteilung mit.

Eine geplante, größere Pflege- und Baumschnittmaßnahme konnte coronabedingt nicht durchgeführt werden. „Lediglich eine alte Kopfweide ist geschnitten worden, damit diese nicht auseinander bricht. So hat der Stamm wieder seine typische Silhouette erhalten“, erklären die Schützen weiter.

Hain wurde 1995 angelegt

Bereits 1995 war, unter anderem vom damaligen 1. Brudermeister Bernhard Müller angeregt worden, einen Schützenhain für die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft zu errichten. Durch das jährliche Pflanzen der Königseiche hat nun jeder König die Möglichkeit, sich ein natürliches Denkmal über Generationen hinweg zu setzen und somit Tradition zu leben, gleichzeitig Umweltbewusstsein zu praktizieren und sich an der Erhaltung einer intakten Umwelt zu beteiligen.

Paradis für die Vogelwelt

„Im vergangenen Jahr hätte das 25-jährige Jubiläum stattfinden sollen, leider musste dieses ebenfalls coronabedingt ausfallen“, schreiben die Schützen. Neben den Königseichen stehen aber auch viele andere heimische Bäume auf dem Hain. Dazu zählen Nadel- und Laubbäume sowie Obstbäume und Buschwerk, „sodass es ein schönes Gelände für die Vogelwelt geworden ist“, teilt die