Mit einem Gottesdienst fand damit ein Projekt seinen Höhepunkt, das die Kleinen zuletzt in der Kita beschäftigt hatte. Zur Vorbereitung auf das Osterfest hat sich der Katholische Kindergarten St. Nikolaus in Borgentreich-Natzungen mit der Ostergeschichte auseinandergesetzt. Dabei wurde zum Palmsonntag die Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem zu Beginn der Karwoche mit den Kindern thematisiert.