„2022 hisse ich lieber wieder zum Schützenfest“

Was ist das für ein Gefühl, wenn die eigene Idee im ganzen Hochstift zündet? André Rautenberg: Ein sehr schönes Gefühl, wenn so eine kleine Aktion doch von vielen Orten aufgegriffen wird. Zeigt es doch, dass viele Menschen die sozialen Kontakte vermissen. Wie sind Sie auf diese einfachen, aber offenbar treffenden Einfall gekommen? André Rautenberg: Das war schon etwas kurios. Ich stand in meiner Hauseinfahrt und habe die Fontanestraße runtergeschaut. Hier eine Deutschlandfahne, da eine Bundesligafahne und dort wieder eine Deutschlandfahne. Bei Weltmeisterschaften wird auch sehr oft die Deutschlandfahne als Zeichen Unterstützung der Deutschen Mannschaft gehisst. Da kam die Überlegung, wie man ein Zeichen setzen könnte, dass wir als Dorfgemeinschaft zusammenhalten und diesen Lockdown gemeinsam überstehen. Die Idee der Ortsfahne war geboren. Die hat eigentlich jeder zu Hause und muss nicht erst noch angeschafft werden. Und sie ist ein gemeinschaftliches Zeichen. Wie ging es dann weiter? André Rautenberg: Da Ostern ein christliches Fest ist, habe ich zunächst unseren Bezirkspräses und Ortspräses Pastor Werner Lütkefend angerufen und ihm von meiner Idee erzählt. Er war gleich begeistert, da ja auch Jesus Christus zu Ostern mit Fahne als Zeichen des Sieges über den Tod dargestellt wird. Damit war die Idee abgesichert.