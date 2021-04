„Das ist ein großer Wurf, wir freuen uns sehr“, sagte Nicolas Aisch am Montag dem WESTFALEN-BLATT. Den Förderbescheid hält das Stadtoberhaupt zwar noch nicht in seinen Händen, aber Aisch möchte jetzt keine Zeit verlieren. „Corona spielt uns aktuell in die Hände. Da Schulen und Vereine in der Halle aktuell keinen Sport treiben dürfen, wäre der Zeitpunkt ideal, um mit den Arbeiten zügig zu beginnen und die Halle noch 2021 abreißen zu lassen“, erläuterte er. Nach Aischs Vorstellungen könnte mit dem Rückbau der Halle bereits in wenigen Monaten begonnen werden.