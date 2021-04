So würde die Wertstoffannahme in Warburg am 1. Mai aufgrund des Feiertages eigentlich ausfallen. So ist es auch im Umweltkalender des Kreises aufgeführt ist. Weil die Resonanz derzeit aber so groß ist, wurde kurzfristig der am 8. Mai als Ersatztermin angegeben.

Auch die Wertstoffannahmen in Borgentreich, Willebadessen-Peckelsheim und Brakel müssen verschoben werden. Die Wertstoffannahme in Borgentreich wird vom 8. auf den 15. Mai verlegt, die in Willebadessen-Peckelsheim vom 15. auf den 22. Mai. und die in Brakel vom 22. auf den 29. Mai.

Weitere Informationen zur Wertstoffannahme gibt es im Internet oder unter der Service-Telefonnummer 0800/1000637.