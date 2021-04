Beim Hochamt am „Gute-Hirte-Sonntag“ sprach Pfarrer Werner Lütkefend Marianne Dewenter seinen herzlichen Dank für ihren Einsatz für Kirche und Pfarrei aus. Pfarrer Lütkefend stellte in der sehr gut besuchten Sonntagsmesse aus gegebenem Anlass den Dienst des Küsters in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.