„Das ist keine klassische Feuerwehraufgabe, aber über den Förderverein wird es möglich gemacht. Wir sind sehr dankbar für die Spende. Das Gerät ist eine große Hilfe bei unserer Arbeit“, sagt Frank Peine, Löschgruppenführer in Großeneder. In der dortigen Ederwache ist das Gerät stationiert. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Borgentreich wird die Drohne bei Einsätzen wie Bränden, Luftaufklärung, Personensuche, aber auch in der Landwirtschaft zur Rehkitzsuche aufsteigen lassen.