Bereits an diesem Samstag feiert Pfarrer Werner Lütkefend beim Josefschutzfest der dem Jubelpaar sehr verbundenen Kolpingsfamilie die Dankmesse zur Diamanthochzeit. Während Antonie Lotze, wie die Diamantbraut damals noch hieß, eine gebürtige Borgentreicherin ist, wurde Karl Ellermann in Bochum geboren. Doch schon im Alter von neun Jahren wurde er 1940 zu Onkel und Tante ins Bördestädtchen gegeben, um den Bombenangriffen im Ruhrgebiet zu entgehen. Hier hatte Karl Ellermann auch im Jahr darauf bei seiner heiligen Erstkommunion die Anfänge einer starken Verbindung zur Pfarrgemeinde, die ihm und seiner Gattin im Laufe seines Lebens von so großer Wichtigkeit sein würden. Nach dem Schulabschluss machte der Jubilar eine Stellmacherlehre im Betrieb seines Onkels und arbeitete dann ein Jahr im Karosseriebau in Wattenscheid.