Den Glückwünschen zum heutigen Geburtstag schließen sich der Ortsvorsteher von Natingen Bernd Tewes als Vertreter der politischen Gemeinde sowie Vertreter des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde St. Meinolf Natingen an. War doch Johannes Reitemeyer über Jahrzehnte der Motor des Dachdeckerdorfes Natingen. An seinem Geburtstag an diesem Mittwoch kann der ehemals selbstständige Dachdeckermeister Johannes Reitemeyer auf ein nunmehr jahrzehntelanges Engagement in verschiedensten Ehrenämtern zurückblicken. 1959 trat Johannes Reitemeyer der Schützenbruderschaft bei. Von 1969 bis 2011 gehörte er als Offizier dem Vorstand an.