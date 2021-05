Ein Kadett zieht die Blicke auf sich

Viele positive Kommentare hat der Borgentreicher schon zu seinem Automobil gehört. „So einen hatte ich auch einmal“, wird dann gesagt und es schwingt Nostalgie in jeder Silbe mit. Für Mike Wischer erfüllte sich ein Kindheitstraum, als er das Verkaufsangebot im Internet fand. „Als junger Dötz habe ich in einer Zeitschrift einen Kadett gesehen und fand das Auto einfach toll“, sagt Mike Wischer. Bis zum Führerschein und dem Autokauf gingen aber noch einige Jahre ins Land. Erst einmal lernte er einen Schraubenschlüssel zu benutzen und zwar, wenn sein Vater an Autos schraubte.