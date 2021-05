Pflanzenflohmärkte sind ein beliebter Treffpunkt bei Gartenfreunden, um Jungpflanzen, Stauden und mehr zu tauschen, zum Verkauf anzubieten oder zu kaufen. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen können diese wieder nicht auf traditionellem Wege stattfinden. In der „Online-Pflanzenbörse“ der BI können private Anbieter ihre Pflanzen anbieten. Hobbygärtner können sich für die Eintragung ihres Angebots per Mail (info@bi-boerdeland.de) oder Telefon 05643/949870 an die BI wenden. Alle, die noch Ergänzungen für ihre Gärten suchen, sind eingeladen unter www.bi-boerdeland.de/pflanzenboerse/ vorbeizuschauen und Kontakt mit Anbietern aufzunehmen.