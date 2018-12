Brakel(WB/fsp). Obwohl er eigenen Angaben nach auf der ­Todesliste der Taliban steht, soll ein seit dreieinhalb Jahren in ­Brakel lebender 28-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan wieder in sein Heimatland abgeschoben werden. Für diese Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben der Arbeitskreis Ökumenische Flüchtlingshilfe und die hauptamtlich in der Flüchtlingsarbeit tätige Caritas-Mitarbeiterin Marion Benzait kein Verständnis.