Von Frank Spiegel

Brakel (WB). »Wie wird die ganze Anlage gereinigt?«, »Wie macht Ihr das, dass die Autos fahren?«, »Wie sah es früher am Bahnhof in Bad Driburg aus?« – Fragen wie diese haben Karl Fischer und Norbert Sickmann von der Modellbundesbahn schon hunderte Male beantwortet. Seit kurzen können sich technik-affine Zeitgenossen die Antworten selbst geben. Und das ist nicht die einzige Neuheit dort: Es gibt auch eine Weltpremiere.

Über so genannte Quick-Response-Codes (QR-Code) lassen sich in der Ausstellung Informationen in Wort und Bild abrufen. Die Codes sind an der Bahnanlage angebracht. »Scannt man sie mit dem Smartphone, werden die Informationen heruntergeladen«, berichtet Karl Fischer. Zusätzliche Kosten entstünden dabei nicht. »Unser Gast wird automatisch mit unserem hauseigenen Netz verbunden«, ergänzt Norbert Sickmann. Das sei nicht nur gratis, sondern auch noch sicher.

Sehr nah am Original

Die Informationen bekommt nur, wer die Modellbundesbahn besucht. Per Internet sind sie nicht abrufbar. »Jeder Bericht hat eine Lesedauer von etwa eineinhalb Minuten«, verrät Karl Fischer. Ergänzt werde dieser durch Bilder. »So können die Besucher erkennen, dass wir mit unserer Präsentation sehr nah am Original sind«, sagt er.

Oben das Fahrzeug mit neuer Lenkung und Antrieb, unten ist noch die alte Technik zu sehen. Foto: Frank Spiegel Oben das Fahrzeug mit neuer Lenkung und Antrieb, unten ist noch die alte Technik zu sehen. Foto: Frank Spiegel

Nicht weniger stolz ist er auf eine weitere Neuerung, die es so nur bei der Modellbundesbahn gebe. »Wir stellen die Technik der Autos, die auf der Strecke fahren, um«, kündigt der Brakeler an. Derzeit werden die nicht auf Schienen laufenden Fahrzeuge über Schleifkontakte geführt.

Karl Fischer: »Als wir im Jahr 2009 angefangen haben, war das auch der aktuelle Stand der Technik. Inzwischen gibt es aber bessere und zuverlässigere Möglichkeiten.« Und die nutzt die Modellbundesbahn. Wie Fischer berichtet, erfolgt die Führung der Autos nun ohne Schleifkontakt. Auch das Getriebe der Fahrzeuge ist gekapselt, die Lenkung ist aus Metall und nicht mehr aus Kunststoff. »Alles ist sehr viel zuverlässiger«, freut er sich.

Durch den Schleifkontakt werde sehr viel Energie verbraucht. »Da kann es dann schon einmal vorkommen, dass ein Wagen gegen Ende eines Schautages deutlich langsamer fährt oder gar an die Ladestation muss«, plaudert Fischer aus dem Nähkästchen. Das komme mit der neuen Technik nicht mehr vor.

In Handarbeit umgebaut

An diesem ersten neu ausgestatteten Fahrzeug gibt es auch Fernlicht und winzige Blinker. Foto: Frank Spiegel An diesem ersten neu ausgestatteten Fahrzeug gibt es auch Fernlicht und winzige Blinker. Foto: Frank Spiegel

Bisher gibt es nur ein Fahrzeug, das in Handarbeit entsprechend umgebaut wurde, weitere sind in Vorbereitung. »Diese Technik gibt es so nirgendwo zu kaufen. Das sind Sonderanfertigungen für uns«, erläutert der Geschäftsführer.

Und nicht nur in Sachen Antrieb zeigt der jüngst fertiggestellte Wagen bisher noch nie Dagewesenes: Neben einem Abblendlicht verfügt er auch über ein Fernlicht. Und: Winzige Blinker – kaum stecknadelkopfgroß – zeigen die Richtung an, sind in der Heckleute gar mittig in das Rückfahrlicht integriert. Sogar eine Armaturenbrettbeleuchtung gibt es. »Möglich wird das durch extrem dünne Lichtleiter, die hier verbaut sind«, verrät Karl Fischer.

Denn es ist die große Nähe zum Original, die die Anlage in Brakel von anderen unterscheidet. »Größer, höher, weiter – das überlassen wir anderen, die machen das auch sehr gut«, erklärt der Geschäftsführer. Die Modellbundesbahn setze auf die Detailtreue. »Und da sind wir Qualitätsführer in Deutschland«, weiß Karl Fischer.

Normales Wetter gewünscht

Norbert Sickmann ist am Steuercomputer der Herr der Züge. Foto: Frank Spiegel Norbert Sickmann ist am Steuercomputer der Herr der Züge. Foto: Frank Spiegel

Er und Norbert Sickmann freuen sich, mit Planer Bernard Huguenin, Baum-Bauer Jos Geurts und Chefmodellbauer Michael Butkay ein motiviertes Team zu haben. Und das hat sich viel vorgenommen.

In den kommenden Jahren sollen in vier Modulen das Hermannsdenkmal, ein Waldbrand-Szenario sowie schließlich Dunetal- und Beketalviadukt entstehen. »All das wird unter den Augen der Besucher geschehen«, kündigt Karl Fischer an.

»Hinter uns liegt ein schwieriges Jahr «, blickt er zurück. So wie Kinos und andere Anbieter im Freizeitbereich habe auch der Zuspruch zur Modellbundesbahn unter dem Jahrhundertsommer gelitten. »Wir waren froh, als es wieder kälter wurde und wir Ende November wieder Wochenenden mit 200 Besuchern hatten«, berichtet er. Und dann sei der dritte Advent mit Schnee und deshalb nur 35 Besuchern gekommen. »Ganz normales Wetter« steht daher ganz oben auf dem Wunschzettel von Karl Fischer und Norbert Sickmann.