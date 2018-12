Andrea Milz (vorn) hat in Brakel das Gespräch mit Politikern, Vertretern der Verwaltung und vor allem mit Ehrenamtlichen gesucht. Sie würdigte deren Engagement und bot Hilfe von Seiten der Landesregierung an. Foto: Land NRW

Brakels Bürgermeister Hermann Temme und Landtagsabgeordneter Matthias Goeken empfingen die Staatssekretärin zunächst im Stadtteilzentrum. Dort kam Milz mit den Bürgerbusvereinen aus Brakel, Bad Driburg und Warburg ins Gespräch. Temme betonte: »Bei uns in Brakel gibt es viel bürgerschaftliches Engagement in Vereinen, Institutionen und Gruppen – und das genießt bei uns einen sehr hohen Stellenwert.«

Ehrenamt als Stütze

Das Ehrenamt nehme, nicht nur in Brakel, eine wichtige Funktion in der Gesellschaft ein, so Temme weiter. Auch Landtagsabgeordneter Matthias Goeken stellte heraus, dass die Ehrenamtlichen für das Zusammenleben in den Städten »eine wahre Stütze« seien.

Andrea Milz zeigte sich offen und sehr interessiert an der Arbeit und den alltäglichen Problemen der Bürgerbusvereine. »Sagen Sie uns, was Sie vom Land brauchen«, bat die Staatssekretärin um Anregungen und Kritik bezüglich der Förderung des Ehrenamtes seitens des Landes NRW. Sie machte sich fleißig Notizen und nahm zahlreiche Anregungen aus Brakel mit. Sie betonte, dass sie die geäußerte Ideenvielfalt schätze und jeder Beitrag als wichtig zu erachten sei.

Die Staatssekretärin versprach weiterhin, dass der Kreis Höxter im kommenden Jahr zweimal von dem so genannten »Engagementbus« besucht werde, der durch alle Landkreise in NRW tourt, um dort viele verschiedene Anregungen zur Förderung des Ehrenamtes zu sammeln. »Zu diesem Thema wird es darüber hinaus auch eine Großveranstaltung in Gütersloh geben«, kündigte Milz an. Eine weitere Möglichkeit, sich an der Ideensammlung zu beteiligen, sowie viele Informationen rund um das Thema Ehrenamt gebe es auch auf der Internetseite www.engagiert-in-nrw.de.

Ideen gewichten und auswerten

»Wir werden all ihre Ideen in Listen erfassen und das Kabinett wird anschließend, voraussichtlich 2020, Ihre Ideen gewichten und auswerten«, ergänzte Milz. Wahrscheinlich könne dann ein Teil dieser Vorschläge in den Haushalt 2021 miteinfließen, wagte die Staatssekretärin einen Blick in die Zukunft.

Eine solche landesweite Engagement-Strategie gibt es bisher nur in Baden Württemberg. Doch auch in Nordrhein-Westfalen gebe es eine vielfältige Engagementlandschaft – mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Erfahrung bisher habe gezeigt, dass aus den Flächenbereichen, zu denen auch das Kulturland Kreis Höxter zählt, sehr gute Ideen kommen, sagte Andrea Milz.

Im Anschluss an den Besuch im Stadtteilzentrum besichtigte die Staatssekretärin das Kletterzentrum OWL und kam dort mit den Vertretern des Kreisportbundes Höxter ins Gespräch. Hier stellte sie ausführlich Fördermöglichkeiten im Bereich Sport und Sportstätten anhand des Landesprogramms »Moderne Sportstätte 2022« vor und thematisierte die Möglichkeit, schon Jugendliche an das Ehrenamt heranzuführen. Auch hier nahm sie zahlreiche Ideen, Anregungen und Kritikpunkte des ehrenamtlichen Engagements im sportlichen Bereich mit in die Düsseldorfer Staatskanzlei.

Bürgermeister kümmern sich

Zusammenfassend sagte Milz, dass der Einsatz für ehrenamtliches Engagement in den Kommunen unterschiedlich gehandhabt werde. Sie stellte positiv heraus, dass sich die Bürgermeister im Kreis Höxter offensichtlich »sehr gut kümmern« und für die ehrenamtlich Engagierten einsetzen – dies sei vorbildlich.