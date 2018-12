»Das ist ja eine schöne Weihnachtsüberraschung«, sagte die 58-Jährige, als die WESTFALEN-BLATT-Lokalredaktion ihr nach der Verlosung am Heiligabend die frohe Botschaft verkündete.

Dabei ist der Hauptgewinn eigentlich schon das zweite unvorhergesehene Weihnachtsgeschenk. Denn am Morgen hat bereits ein Schaf im Stall der Familie Klages ein echtes »Weihnachtslämmchen« zur Welt gebracht.

Mit wem genau sie das Kreativwochenende im Wert von rund 350 Euro in Nieheim verbringen wird, weiß Hildegard Klages noch nicht genau. »Ich werde auf jeden Fall die Freundin meines Sohnes Hubertus fragen, ob sie mitkommen möchte.«

Sie freut sich sehr auf die Zeit in Nieheim, zumal sie hin und wieder ihre kreative Ader auslebt. »Malen liegt mir jetzt nicht so, dafür aber Handarbeiten und basteln«, berichtet die Rieselerin. Weihnachten feiert Hildegard Klages am liebsten traditionell im Kreise der Familie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Heinrich betreibt sie eine Nebenerwerbslandwirtschaft mit Bullen, Schweinen und Schafen. »Die Tiere müssen auch über Weihnachten versorgt werden und da hilft meine Frau natürlich auch mit«, sagt der 66 Jahre alte Rentner. Am Heiligenabend waren zwei der drei erwachsenen Söhne bei ihren Eltern zu Besuch.

Für Hildegard Klages war es nicht der erste Gewinn beim Adventsrätsel. »Vor zwei Jahren habe ich schon einmal Karten und eine Kulissenführung für die Freilichtbühne Bökendorf gewonnen. Das war sehr interessant.«