Die Laienschauspieler Helena Schonlau-Gröne (von links), Silke Markus und Thomas Remmert haben in ihren Rollen nicht nur wichtige Besprechungen, sondern auch unterhaltsame Tratsch-Gespräche im Büro zu führen. Foto: Celine Niemann

Von Celine Niemann

Bellersen (WB). Im Büroalltag und beim Zusammenwirken von Vorgesetzten und ihren Angestellten kann so einiges schief laufen. Das hat die Theatergruppe Bellersen am zweiten Weihnachtsfeiertag in ihrer Komödie »Chefs und andere Katastrophen!« anhand vieler amüsanter Paradebeispiele gezeigt.

Da werden schon mal wichtige Unterlagen aus Versehen geschreddert anstatt kopiert. Ein ständiges Zuspätkommen ist an der Tagesordnung, und durch die Romanzen am Arbeitsplatz ist Chaos vorprogrammiert.

Bei der Premiere begeisterte die Theatergruppe Bellersen etwa 150 Zuschauer. Die Handlung des Dreiakters sorgte für zahlreiche Lacher: Der Chef der Imperium AG, Friedrich von Habermichel, denkt darüber nach, in den Ruhestand zu gehen. Er hat vor, das Unternehmen seinem Sohn Jürgen zu übergeben.

Dieser denkt allerdings gar nicht daran, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er plant die Firma an die schärfste Konkurrentin seines Vaters zu verschachern und die Produktion ins Ausland zu verlegen. Was aus den Mitarbeitern wird, ist ihm egal.

Allerdings hat er nicht mit seiner Schwester Hannelore und dem Rest der einzigartigen Belegschaft gerechnet, die versucht, ihre Arbeitsplätze zu retten.

Proben haben sich ausgezahlt

Die Proben seit September haben sich ausgezahlt. Alle zehn Laiendarsteller der Theatergruppe Bellersen, die im TuS 20 Bellersen integriert ist, haben am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Bühne der Meinolfushalle eine hervorragende Premiere gezeigt.

Im Laufe der Handlung entwickelte sich besonders Christina Markus, in der Rolle der Reinigungskraft »Fatma« zum Publikumsliebling. Doch auch bei den Auftritten aller anderen Charaktere sind Lachsalven bereits vorprogrammiert.

So hatte der Sohn des Chefs (Dominik Groß) »einen geschlechtlichen, äh, geschäftlichen Termin« mit der Angestellten Christine Stoll (Vivien Henke). Friedrich von Habermichel (Manuel Ahrens) testete die Qualitäten seines Sohns beim Angeln im Büro. Nur zogen sie dabei ungewöhnliche »Fische« an Land...

Liebe zum Detail

Regie führen Thomas Remmert und Helena Schonlau-Gröne, die auch auf der Bühne als Produktionsleiter Martin Kluge und Tochter des Chefs, Hannelore zu sehen sind. Für Kostüme und Requisite zeichnet Jenny Diekmann verantwortlich, und um die Technik kümmert sich Marian Scholle. Eine nicht ganz unwichtige Aufgabe hat Diana Schonlau, die souffliert. Außerdem sind in weiteren Rollen zu sehen: Louisa Richter, Silke Markus, Tobias Feldmann sowie Naja Gebhard und Vivien Henke, die erstmalig mitspielen.

Mit viel Liebe zum Detail überzeugt einmal mehr das Bühnenbild in der Meinolfushalle. »Es ist eine Weihnachtstradition bei uns geworden, am zweiten Feiertag nach Bellersen zu fahren, um das neue Stück anzuschauen. Die moderne Komödie gefällt mir sehr gut, man kann sich einfach in die Rollen sehr gut hineinversetzen«, erklärte Zuschauerin Ulrike Jacke aus Bödexen.