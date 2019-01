Von Ellen Waldeyer

Brakel-Frohnhausen (WB). Vielerorts ist traditionell am Jahreswechsel Blei gegossen worden, um ein wenig in die Zukunft zu schauen. Jörg Sicher hat sich dem Gießen von Zinn verschrieben – und das nicht nur zu Silvester.

Er gießt kleine Figuren und Anhänger, die er auf Mittelalter- und Kreativmärkten verkauft. Der hauptberufliche Klinik-Referent hat das Hobby des Zinngießens schon in der Jugend für sich entdeckt. Sein Cousin hatte ihm das Handwerk gezeigt, welches er kurze Zeit später selbst versuchte. Auch wenn er fast 20 Jahre lang pausierte, so hat er nun sein Interesse für das Zinngießen wiedergefunden.

Viele verschiedene Formen von Tieren hat Sicher in seinem umfangreichen Sortiment. Foto: Ellen Waldyeyer

Der Besuch von Mittelaltermärkten habe ihm sehr gut gefallen, erzählt er. Durch den Stand einer Verlegerin sei seine Frau Annelie Reißner, die Autorin ist und ihren eigenen Verlag hat, auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden, und sie investierten in einen solchen mittelalterlichen Stand.

Zuerst sollten dort die Kalender und Bücher seiner Frau ausgestellt werden, doch bis zu dem Zeitpunkt hatte sie nicht ausreichend Material zur Verfügung. So kam Jörg Sicher auf die Idee, sein Hobby – das Zinngießen – wieder aufzugreifen, um den Stand seiner Frau zu ergänzen. Was zunächst nur als »Lückenfüller« und Ergänzung dienen sollte, ist mittlerweile das Hauptgeschäft an dem Stand.

Schmelzpunkt bei 230 Grad

Seit etwa neun Jahren ist Jörg Sicher nun schon mit seinem Stand auf verschiedenen Mittelalter- und Kreativmärkten in der Region zu sehen. Das Prinzip des Zinngießens ist nicht allzu schwer. »Man hat zwei Formenhälften mit Luftkanälen, die man mit Zangen zusammenpresst. Dann füllt man das flüssige Zinn, das ab einer Temperatur von 230 Grad Celsius schmilzt, aus einem Gießtrichter in die Löcher der Form. Das eigentliche Gießen ist nicht so viel Arbeit, dafür ist die Nacharbeit umso schwieriger«, erklärt Jörg Sicher.

Es dauert zwischen drei und fünf Minuten, bis das Zinn abkühlt. Dann kann man es aus der Form herausnehmen, muss die Luftkanäle abknipsen, ungerade Kanten schleifen und alles polieren.

Der gebürtige Dortmunder hat mittlerweile an die 250 unterschiedliche Formen für seine Figuren. Heutzutage sei es besonders schwierig an neue Formen zu gelangen, da man diese eher als Antiquitäten und nicht mehr in örtlichen Läden erhalte. »Es ist irgendwie paradox, dass man ohne die moderne Technik des Online-Shoppings bei diesem uralten Handwerk aufgeschmissen wäre«, schmunzelt Jörg Sicher.

Jede einzelne Figur hat auch einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad, und manche Figuren sind ihm bisher sogar noch nie geglückt. Dabei sind große und komplexere Figuren wesentlich schwieriger als kleine Anhänger.

Bis zu 250 Gramm schwer

Seine kleinen Zinnfiguren, die bis zu 250 Gramm wiegen, sind besonders bei den Mädchen zwischen sieben und fünfzehn Jahren äußerst beliebt. Jörg Sicher weiß ganz genau, was er bieten muss. Kleine Hufeisen, Einhörner und Engel sind die Renner in seinem Geschäft. Auch Christbaumschmuck und Ritter sind beliebt bei den Käufern. Viele Kunden täuschen sich allerdings und denken, Jörg Sicher würde die Figuren aus dem Zinn schnitzen, da er die »Rohlinge« mit an die Stände bringt und diese detailliert nachbearbeitet. Das Gießen betreibt er aber aus Sicherheitsgründen in seiner heimischen Werkstatt.

An der Iburg präsent

In diesem Jahr sind Jörg Sicher und seine Frau Annelie Reißner zuerst auf dem Mittelaltermarkt an der Bad Driburger Iburg zu finden. Sie stellen darüber hinaus in Lemgo, Salzkotten, Diemelstadt-Rhoden und Delbrück aus.