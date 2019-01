Von Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

War der rechte Seitensaal in den vergangenen Jahren »Sorgenkind« der Organisatoren, war davon am Samstag nichts zu spüren, im Gegenteil: Schon früh waren fast alle Tische belegt, vor allen Dingen auch von jugendlichen Gästen. Da war der Vorstand froh, den ursprünglichen Gedanken, den Seitensaal zugunsten der Sektbar zu verkleinern, nicht weiter verfolgt zu haben. Während des Balls wurden die Landwirte vorgestellt, die in 2018 einen landwirtschaftlichen Abschluss erworben haben. Kreislandwirt Heinrich Gabriel händigte mit der VLF-Vorsitzenden Brigitte Engemann und Kammer-Geschäftsführer Dr. Josef Lammers die Urkunden aus.

Ausbildung bestanden

Brigitte Engemann (von rechts), Heinrich Gabriel und Dr. Josef Lammers haben den Nachwuchs-Landwirten in der Stadthalle Brakel gratuliert.

Die Ausbildung zum Landwirt haben bestanden Leon Bergmann aus Brenkhausen, Julian Drenkelfuß aus Ovenhausen, Jan Ulrich Gieffers aus Istrup, Marian Graf aus Körbecke, Janek Güthoff aus Tietelsen, Tizian Hoppe aus Hampenhausen, Leopold Horsch aus Nossen, Anna Hüttenschmid aus Möhnesee, Malte Jantzen aus Lauenförde, Marina Lakemeyer aus Eversen, Hannes Lange aus Natingen, Philip Leifeld aus Brakel, Tobias Müller aus Rimbeck, Henri Multhaup aus Lütmarsen, Matthias Peters aus Niesen, Sebastian Pöppe aus Dössel, Marius Rogge aus Gehrden, Felix Sander aus Natzungen, Oliver Scherf aus Natzungen, Tobias Seck aus Dringenberg, Leopold von Wolff-Metternich aus Godelheim, Noah-Gabriel Waldeyer aus Hampenhausen, Leon Wielert aus Lauenförde und Florian Wilhelms aus Natzungen.

Travestie-Künstlerin Monique Chantré hat bei ihrem Auftritt auch den Kontakt zum Publikum gesucht.

Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte dürfen sich nennen Maximilian Brillo aus Brenkhausen, Fabian Conze-Hengst aus Borgentreich, Ann-Kathrin Fricke aus Steinheim, Christian Köhne aus Sommersell, Christoph Kurzen aus Löwen, Christopher Lücke aus Welda, Christin Nagel aus Nörde, Matthäus Nutt aus Eissen und Fredrik Petringmeier aus Horn-Bad Meinberg.

Benedikt Engemann aus Schönthal hat seinen Master, Luis Rehrmann aus Herste und Felix Struck aus Entrup haben ihren Bachelor der Agrarwissenschaften bestanden. Seinen Meister im Agrarservice hat Christopher Pape aus Hembsen gemacht.

Stabile Ausbildungszahlen

Auch die staatlich geprüften Agrarbetriebswirte, Bachelor- und Master-Absolventen sowie Meister sind beim Bauernball in Brakel der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

»Die stabilen Ausbildungszahlen in der Landwirtschaft zeigen, dass wir uns den vielen Herausforderungen und Veränderungen in der Landwirtschaft stellen«, sagte Brigitte Engemann. Heinrich Gabriel erklärte: »Erfreulich ist, dass trotz der kritischen Haltung in der Gesellschaft die Jugend offenbar den Glauben an die Zukunft der Landwirtschaft in unserem Land noch nicht verloren hat.« Die Zahl der Studierenden und Auszubildenden stagniere weiterhin auf hohem Niveau. Gabriel: »Die Karrieremöglichkeiten in den grünen Berufen sind hervorragend. In vielen Bereichen werden Fachkräfte gesucht.«

Für Stimmung sorgte beim Festball die Tanz- und Showband Dolce Vita. Travestie-Künstlerin Monique Chantré trat in Vertretung von Maria Crohn auf und präsentierte Schlager. Dabei suchte sie immer wieder auch den Kontakt zum Publikum.