Von Frank Spiegel

»Gesundheit, Glück, Erfolg und vor allem Frieden« wünschte Dietmar Weber, Vorsitzender der Kreisvereinigung der Schornsteinfeger. Aus Sicht der Schornsteinfeger sei das Jahr 2018 weitgehend ereignislos gewesen. Alle 16 Kehrbezirke seien besetzt, es habe auch keine Veränderungen gegeben. Sorgen bereite aber auch den Schornsteinfegern der Fachkräftemangel. »Es fehlt an Berufsnachwuchs«, berichtete Weber. Es werde immer schwieriger, Auszubildende für den Beruf des Schornsteinfegers zu finden. Dieser Situation wollen diese nun offensiv begegnen. Wie der Vorsitzende der Kreisvereinigung ankündigte, würden er und seine Kollegen nun auch verstärkt Ausbildungsmessen besuchen, um für den Beruf des Schornsteinfegers zu werben. Insgesamt gebe es keinen Grund, pessimistisch in die Zukunft zu sehen.

Auch Brakels Bürgermeister Hermann Temme blickte frohen Mutes auf die kommenden Jahre. Der Breitbandausbau verlaufe zum Beispiel ausgesprochen positiv und sei ein Paradebeispiel für interkommunale Zusammenarbeit im Kreis Höxter. Dieser sei deshalb auf dem besten Weg, der mit dem schnellsten Netz in Nordrhein-Westfalen zu werden.

Schöne Geste

»Es ist eine schöne Geste der Schornsteinfeger, den Bürgern des Kreises am Beginn eines jeden Jahres Glück zu wünschen«, bedankte sich Friedhelm Spieker. Den Städten im Kreis Höxter sei es im Jahr 2018 gut gegangen. Das sei aber insbesondere auch der Tatsache zu verdanken, dass diese sich konsequent darum bemühten, Fördermittel zu bekommen, wo dies nur möglich sei und auch entsprechende Pläne in den Schubläden hätten. Mit den normalen Zuweisungen allein seien die ambitionierten Projekte, wie sie in den Städten des Kreises Höxter verwirklicht würden, nicht möglich.

Den Schornsteinfegern im Kreis Höxter attestierte er, gute Arbeit zu leisten. Zwar sei zum 1. Januar 2013 ist das Monopol des Bezirksschornsteinfegers weggefallen. Haus- und Wohnungseigentümer könnten sich seit dem für einen Schornsteinfeger ihrer Wahl entscheiden. »Das hat aber – anders als zunächst teilweise befürchtet – auf den Kreis Höxter und die hier tätigen Schornsteinfeger keine Auswirkungen gehabt«, sagte der Landrat. Das sei insbesondere der guten Arbeit zu verdanken, die diese leisteten. Die Zahl derer. die diese nicht zu schätzen wissen ist nach den Ausführungen Spiekers zurückgegangen. Wie er berichtete, hat es 2018 nur 44 Pflichtverletzungen von Hauseigentümern gegeben, im Jahr davor seien es noch 72 gewesen.

Unterwegs im ganzen Kreis

Besondere Glückwünsche richtete der Landrat an Oliver Hartmann und Roger Wolter. Diese hatten bei der Ausschreibung der Kehrbezirke durch die Bezirksregierung erneut Warburg 3 beziehungsweise Höxter 1 erhalten.

Seit 2006 sind die Schornsteinfeger zu Beginn eines jeden Jahres in einer anderen Stadt des Kreises Höxter, um Neujahrsgrüße zu überbringen. »So haben wir zum Beispiel in vielen Städten die Museen dort besucht«, blickte Rudi Ryll zurück. Vor zehn Jahren sei die Gruppe ebenfalls in Brakel zu Gast gewesen. Damals hätten sie das Husarenmuseum in Rheder besucht. In diesem Jahr stand die Modellbundesbahn auf dem Terminplan der Schornsteinfeger.