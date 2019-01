Wie Brigitte Engemann, Vorsitzende des Vereins Landwirtschaftliche Fachbildung (VLF), in ihrer Laudatio ausführte, hat sich Hermann Wiegartz nach dem Besuch der Landwirtschaftsschule in Warburg in zwei Winterhalbjahren von 1958 bis 1960 und dem Grundkurs in Hardehausen fortgebildet in Schulungen in Salzkotten und Paderborn. »Dort lernte er unter anderem bei Dr. Lindgen die moderne Betriebswirtschaftslehre kennen, und im Frühjahr 1969 legte er auf einem Betrieb bei Herford die Meisterprüfung ab«, blickte die Vorsitzende zurück.

Die damalige »Wachsen oder weichen«-Strategie habe ihn bewogen, seinen flächenarmen Betrieb in Deppenhöfen in seiner Meisterarbeit als Nebenerwerbsbetrieb zu planen. Brigitte Engemann: »Doch es kam anders: Der gute Ackerbaustandort in der Börde begünstigte den Zuckerrübenanbau, und nach Aufgabe der Milchviehhaltung setzte Hermann Wiegartz auf die Sauenhaltung, und blieb so ein Haupterwerbsbetrieb.«

Ehrenamtlich war der Jubilar mehr als 20 Jahre als Schöffe am Landwirstschaftsgericht tätig. Von 1991 bis 2013 führte er den VLF Warburg, im Rat der Stadt Willebadessen war Hermann Wiegartz von 1980 bis 1988 vertreten.