Von Dennis Pape

»Es ist eine besondere Ehre und Wertschätzung – jetzt freue ich mich einfach nur auf eine wunderbare Session mit vielen schönen Begegnungen und tollen Menschen«, sagte der Brakeler im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Kurz zuvor war er – mit Spannung von vielen Narren erwartet – feierlich vorgestellt und anschließend von den Brakeler Jecken herzlich beglückwünscht worden.

Der 52-jährige Familienvater regiert noch zwei Wochen mit Prinzessin Conny I. »die leidenschaftlich Stylende«, bevor am 26. Januar beim Karneval für Jedermann in Istrup die neue Regentin an seiner Seite vorgestellt wird – es bleibt also weiterhin spannend.

Einen emotionalen Abschied hatte derweil »Mister Karneval« – denn der bisherige Regent Thomas II. »der charmant Steuernde« musste sein Zepter weitergeben. Er bedankte sich sichtlich bewegt für die beeindruckende Unterstützung während seiner Regentschaft und eine wunderbare Zeit.

