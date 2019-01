Von Frank Spiegel

Brakel (WB). Noch liegen Winterjacken auf den Bänken in der evangelischen Auferstehungskirche. Statt derer sollen dort am Samstag Menschen sitzen, die dem Jubiläumskonzert des Evangelischen Kirchenchores Brakel lauschen. Der probt derzeit besonders fleißig.

Die Mitglieder des Chores arbeiten seit einem halben Jahr auf das Konzert hin – zuletzt mit zwei Proben in der Woche. Chorleiter Dennis Pape feilt an den letzten Phrasierungen, mahnt immer wieder dazu, deutlich zu singen. Aber er ist durchaus zufrieden mit den Sängerinnen und Sängern, die er seit 15 Jahren als Chorleiter führt. »16 Mitglieder hatte der Chor damals. Heute sind es etwa 30 aktive Sängerinnen und Sänger«, berichtet er erfreut. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Mitglieder stetig zugenommen, blickt Pape zurück.

Steigende Mitgliederzahlen

Die Anfänge Der Kirchmeister Geisweid war es, der im November 1948 die Anregung gegeben hatte, einen Kirchenchor zu gründen. »Er selbst ging von Haus zu Haus, um Männer und Frauen zu gewinnen, nicht, um einen neuen Verein zu gründen, sondern einen Chor, der mit seinem Gesang zur Ehre und zum Lobe Gottes an hohen Festtagen und zu besonderen Anlässen wirkte«, heißt es in der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde im Jahr 1962. 24 Mitglieder hatte der Chor bei seiner Gründung, Lehrer Günther und seine Frau übernahmen damals die Leitung.

Wie er berichtet, ist es dem Posaunenchor der Gemeinde zu verdanken, dass der runde Geburtstag gefeiert wird. »Der wurde im vergangenen Jahr 60 Jahre alt, und dabei ist aufgefallen, dass der Kirchenchor ebenfalls einen runden Geburtstag feiern kann«, blickt Dennis Pape zurück.

Gegründet wurde der Chor im November des Jahres 1948. »Ein Jubiläumskonzert in der Vorweihnachtszeit war aber aus organisatorischen Gründen nicht möglich. So sind wir jetzt auf den Januar in der noch festlich, weihnachtlich geschmückten Kirche ausgewichen«, erläutert er. Bei den Abendmusik-Veranstaltungen, die es in der Vergangenheit zur selben Zeit gegeben habe, sei diese Terminwahl immer gut angekommen. »Viele haben gesagt, dass sie die Atmosphäre ohne die vorweihnachtliche Hektik erst jetzt so richtig genießen können«, sagt Dennis Pape.

Er hat ein Programm zusammengestellt, das teilweise noch weihnachtlich geprägt ist und sowohl weltliche als auch geistliche Musik enthält. Zu hören sein werden Stücke von zum Beispiel Johann-Sebastian Bach, Georg-Friedrich Händel, John Rutter, Charles Gounod und Udo Jürgens.

Neben dem Chor singen als Solisten Leonore von Falkenhausen (Sopran) und Georg Thauern (Tenor). An der Orgel und am Klavier ist Max Jenkins zu hören. »Er kommt bei uns aus der Gemeinde und har bei mir seinen ersten Orgelunterricht bekommen«, berichtet Dennis Pape. Inzwischen sei der junge Mann aber sehr viel weiter. Der Brakeler studiert inzwischen an der Hochschule für Musik in Detmold.

Das etwa 90-minütige Konzert beginnt um 18 Uhr.

Eine starke Gemeinschaft

Dennis Pape ist guter Dinge, dass der Chor das Konzert mit Bravour meistern wird. »Die Sängerinnen und Sänger sind aktuell auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft«, weiß er. Sie seien alle sehr engagiert und in der Lage, auch musikalisch Anspruchsvolles zu Gehör zu bringen.

»Ganz abgesehen davon sind wir eine starke Gemeinschaft, in der es ein tolles Miteinander und ein gutes Klima gibt«, ergänzt er. Die Mitglieder seien zwischen 35 und 80 Jahren.

Neue Sängerinnen und Sänger sind dem Chor willkommen. Geprobt wird an jedem Mittwoch von 19.45 Uhr an im Evangelischen Pfarrhaus. »Wir sind allerdings kein Projektchor. Neue Mitglieder sollten auch die Bereitschaft mitbringen, regelmäßig zur Probe zu kommen«, erläutert Dennis Pape.