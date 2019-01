»Der Gesamtverlust durch Schadorganismen beträgt im Durchschnitt 50 Prozent der möglichen Ernte«, erläuterte er. Pflanzenschutz sei daher keinesfalls eine ertragssteigernde Maßnahme, sondern eine ertragssichernde im modernen Pflanzenbau, unterstrich er deren Notwendigkeit.

Moderner Pflanzenbau

Pflanzenschutzberater Ferdi Stamm von der heimischen Landwirtschaftskammer bestätigte dies und machte deutlich, dass es in den kommenden Jahren durch gravierende Änderungen, besonders bei der Neu- und Wiederzulassung von Pflanzenschutzmitteln, zu »erheblichen Einbußen« für die Landwirtschaft kommen werde. Stamm: »Allen voran trifft es die Zuckerrüben, die auch im Kreis Höxter von immenser Bedeutung sind.«

Durch den Wegfall der insektiziden Beize würden die Landwirte wieder auf den Stand von vor 30 Jahren versetzt. Unter Beize versteht man nach seinen Ausführungen die Behandlung des Saatgutes gegen Pilzbefall oder Schädlinge. »Das war vor 30 Jahren eine Revolution im Pflanzenschutz«, erklärte er im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Weil zuerst das Saatgut und nicht erst die Pflanze behandelt werde, sei die Schädlingsbekämpfung möglich, ohne andere Pflanzen oder Insekten in Mitleidenschaft zu ziehen.

»Der Wegfall bedeutet, dass der Insektizideinsatz in Zuckerrüben deutlich zunehmen dürfte«, führte der Pflanzenschutzberater aus. Dies treffe bei den Landwirten auf völliges Unverständnis, da durch die Beizung des Rübensaatgutes ein Insektizideinsatz in den Rüben fast völlig verschwunden gewesen sei und das System der insektiziden Beize deutlich dem Umweltschutz gedient habe. Das könne unter Umständen auch durchaus Auswirkungen auf die Betriebe haben, die die Zuckerrüben verarbeiten.

Landwirtschaft 4.0

Günter Klingenhagen von der Landwirtschaftskammer wagte auch einen Ausblick in die Landwirtschaft 4.0. »Der Einsatz von Hackrobotern oder kamerageführten, intelligenten Hacken wird in der modernen Landwirtschaft weiter Einzug halten«, blickte er in die Zukunft. Auch hier scheute er sich nicht, den Landwirten mitzuteilen, dass man in Zukunft auch mit solchen alternativen Pflanzenschutzmaßnahmen zu rechnen habe, denn auch dies gehöre zum modernen Pflanzenschutz.

Natascha Droste, ebenfalls von der Landwirtschaftskammer NRW, eröffnete den Landwirten, dass von diesem Jahr an mit einem erheblichen Wirkstoffverlust auf ganzer Front zu rechnen sei. Sowohl bei den Fungiziden wie auch bei den Insektiziden und Herbiziden sei in naher Zukunft nicht mehr ein »weiter wie bisher« möglich.

»Weiter voranschreitende Resistenzen in allen Bereichen in Verbindung mit einer geringeren Wirkstoffauswahl hatten zum Teil gravierende negative Folgen für die konventionelle Landwirtschaft«, erläuterte sie. Mit Ertragseinbußen sei in schwierigen Jahren zu rechnen.

Rahmen wird enger

Anwendungsempfehlungen alter und neuer Fungizide gaben Hermann Hanhart und Dirk Sprute, beide von der Landwirtschaftskammer NRW. Sie stellten die von der Kammer durchgeführten Versuche vor und gingen dabei auf besondere Probleme im vergangenen Jahr ein.

Dirk Sprute zeigte zudem den immer enger werden gesetzlichen Rahmen, in dem sich die heutige Landwirtschaft bewege.