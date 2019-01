Brakel (WB). Für die Tanzgruppen des Karnevalsvereins Brakel Radau geht es in die heiße Phase: Am Samstag, 26. Januar, steht mit dem Karneval für jedermann der erst große Auftritt an. Auch für die Jüngsten im Verein, »Die wilden Hühner« heißt es dann: »Vorhang auf – Bühne frei.«

Nach vielen Übungsstunden geht es endlich ab ins Rampenlicht. Jüngst stand für die jungen Mädchen bereits ein aufregendes Ereignis an: die Kostüm-Anprobe. Für einige war es das erste Mal, dass sie in die Gardekostüme schlüpfen durften. Das war natürlich ganz schön aufregend.

Trainerinnen helfen

»Bekomme ich den Tanz denn wohl auch in dem Kostüm gut hin?«, war dabei eine der Fragen, die den Kindern durch den Kopf gingen. Die Trainerinnen versuchten, für jedes Mädchen ein passendes Kostüm zu finden und halfen auch beim anschließenden Ankleiden gerne mit.

Dann die erste Probe im Kostüm: Alles klappt hervorragend und alle sind stolz darauf, dass die Schritte auch mit Kostüm perfekt sitzen. Somit steht dem ersten Auftritt nichts mehr im Weg.

Geprobt haben die »Wilden Hühner« zunächst in »zivil«. Erst jüngst durften sie zum ersten Mal ihre neuen Kostüme für diese Session anziehen. Foto: Mark Elberg Geprobt haben die »Wilden Hühner« zunächst in »zivil«. Erst jüngst durften sie zum ersten Mal ihre neuen Kostüme für diese Session anziehen. Foto: Mark Elberg

Die »Wilden Hühner« hoffen darauf, dass am Samstag viele Gäste nach Istrup kommen, um sich ihren Tanz live anzuschauen. Neben den »Wilden Hühnern« werden auch die Nethesterne, die Blau-Weiße-Garde, die Duften Puppen, das Solomariechen und das Männerballett »The Drohndancer« in Istrup zu sehen sein.

Des Weiteren will Bauer Schulte-Brömmelkamp, der vielen aus dem Fernsehen bekannt sein dürfte, mit seinem Programm für einige Lacher sorgen. Die ortsansässige Zumba-Truppe will heiße Rhythmen zum besten geben und ein Büttenredner aus dem Ort hat angekündigt, das Dorfgeschehen der letzen Monate einmal genauer betrachten und humorvoll beleuchten zu wollen.

Karten im Vorverkauf

Höhepunkt des Abends ist die Proklamation der neuen Karnevalsprinzessin. Wer wird den Platz an der Seite von Prinz Michael II. einnehmen? Diese Frage wird beantwortet.

Alle, die Lust haben, diesen Abend mit Brakel Radau zu feiern, können Karten zu der Veranstaltung im Vorverkauf bei Lotto-Petri im Real und bei Birgit Märkel in Istrup sowie an der Abendkasse erwerben. Tischreservierungen sind per Mail an info@BrakelRadau.de möglich.