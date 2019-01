Brakel (fsp). »Das wird der Höhepunkt der Ballsaison«, ist Karl-Heinz Neu, Oberst des Bürger-Schützenvereins von 1567 Brakel, überzeugt und freut sich zusammen mit seinem Vorstandsteam auf den Lichtmessball am Samstag, 2. Februar. Einlass ist von 19 Uhr an, um 20 Uhr beginnt die Tanz- und Partyband »Comeback« mit ihrem Spiel.

Im Mittelpunkt des Balls steht König Marc Jenzen mit seinen Gästen. Als erster Dechant ist an diesem Abend Dirk Kreuzburg erstmals in dieser Funktion bei einem offiziellen Anlass dabei. Um 20.30 Uhr werden sie feierlich in die Stadthalle einziehen. Der Königstanz ist für 20 Uhr vorgesehen.

»Wir erwarten an diesem Abend auch wieder zahlreiche Gastvereine aus dem Gebiet der Stadt Brakel«, berichtet der Oberst. Auch eine Abordnung der mit den Brakeler Schützen schon lange befreundeten Schützenbruderschaft St. Mauritz-Erpho hat sich angesagt. Besonders freut sich der Oberst, dass mit Susanne Gerke auch die Stadtschützenkönigin von Münster beim Lichtmessball in Brakel zu Gast sein wird.

Gäste haben ihr Kommen zugesagt

Ihr Kommen ebenfalls zugesagt haben die Karnevalisten von Brakel Radau. Der Schützenverein erwartet auch viele junge Gäste, unter anderem die Tanzschulabsolventen. »Wir achten aber auch darauf, dass das Jugendschutzgesetz eingehalten wird«, unterstreicht Martin Redeker, Pressesprecher des Vereins.

Traditionell zieht der Spielmannszug schon am Nachmittag mit Trommlern und Pfeifern durch die Stadt, um auf das abendliche Großereignis hinzuweisen. Seit den Anfangstagen des Vereins im Jahre 1567 feierte die Brakeler Bevölkerung um Maria Lichtmess Ende Januar ein Fest, so auch dieses Jahr.