Von Sabine Robrecht

Brakel/Kreis Höxter(WB). Anfragen hat es knapp 100 gegeben, die Zahl der Antragsteller hielt sich dann aber in überschaubaren Grenzen: Nur 18 Landwirte aus den drei Kreisen Höxter, Paderborn und Lippe haben die Dürrebeihilfe beantragt. Diese Zahl vermeldet die Landwirtschaftskammer mit Sitz in Brakel.

Fakten in Kürze Von den 18 Antragstellern auf Dürrebeihilfe kommen sieben aus dem Kreis Höxter, fünf aus Lippe und sechs aus dem Kreis Paderborn. Bei einem der Betriebe ist noch unklar, ob er beihilfeberechtigt ist. Fünf der 18 Landwirte sind Ökobetriebe, die anderen 13 wirtschaften konventionell. 80 Prozent der Betriebe sind Futterbaubetriebe mit Milchviehhaltung, Mutterkuhhaltung und/oder Bullenmast. Diese Betriebe beantragen Beihilfen für Futterzukäufe und einen Ausgleich für die Ertragsminderung. Die durchschnittlich beantragte Beihilfe beträgt rund 14.000 Euro. Die Spanne liegt zwischen 3.000 und 32.000 Euro. Es ist noch nicht klar, ob die beantragten Beihilfen in voller Höhe gezahlt werden. Zurzeit prüft das Ministerium, ob die bereitgestellten Mittel ausreichen. Diese belaufen sich für NRW auf bis zu 17,8 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel. Das NRW-Landwirtschaftsministerium geht davon aus, dass die Summe ausreicht. Insgesamt 637 Anträge sind bei der Landwirtschaftskammer NRW eingegangen. Die durchschnittliche Antragshöhe liegt landesweit bei 24.300 Euro.

»Im Kreis Höxter sind wir mit einem blauem Auge davon gekommen«, bilanziert Dr. Josef Lammers, Geschäftsführer der Kreisstelle Höxter-Lippe-Paderborn der Landwirtschaftskammer, mit Verweis auf andere Landesteile NRWs, in denen die Dürre wegen der Bodenbeschaffenheit oder Spezialkulturen zerstörerischer zugeschlagen hat. Dieses Fazit ziehen Dr. Lammers, Stefan Berens (Leiter der Beratungsregion OWL bei der Landwirtschaftskammer) und Kreislandwirt Heinrich Gabriel allerdings in erster Linie für die Getreidebauern.

Futter für Vieh zukaufen

Stärker als sie hätten die Futterbaubetriebe unter der Trockenheit gelitten. Das spiegelt sich auch in den Anträgen auf Dürrebeihilfe wider. 80 Prozent der Antragsteller sind Futterbaubetriebe. Sie müssen wegen der Ertragseinbußen Futter für ihr Vieh zukaufen.

»Die Beihilfen werden das Problem nicht lösen«, verweist Dr. Lammers darauf, dass die Ausgleichszahlungen lediglich eine Liquiditätshilfe seien. Diese Feststellung bekräftigt Stefan Berens: Schäden in den Betrieben könnten höchstens zu 50 Prozent ausgeglichen werden. Auch für Futterzukäufe konnte eine Hilfe von 50 Prozent beantragt werden.

Liquiditätsgrenzen

Kreislandwirt Heinrich Gabriel hält nicht viel vom Eingreifen des Staates. »Jeder Unternehmer muss mit Risiken – mit guten und schlechten Jahren leben.« Gleichwohl seien die landwirtschaftlichen Betriebe im Osten Deutschlands so groß, dass Dürren wie die im Sommer 2018 sie an Liquiditätsgrenzen bringen. Gabriel spricht sich ganz klar für eine Risikoausgleichsrücklage aus. Mit dieser »alten Forderung des Berufsstandes«, unterstreicht auch Stefan Berens, »wäre den Betrieben mehr geholfen.«

Die Landwirte seien, so Gabriel, vielen Risiken ausgesetzt – Naturkatastrophen, Preisen und dem globalen Markt. Der Globalisierung sei es zu verdanken, dass der Verbraucher nichts vom Dürresommer spüre. »Vor 100 Jahren wären die Regale in den Bäckerläden leer gewesen.« Die Nahrungsmittelknappheit hätte die Menschen früher in Existenznöte gebracht. Nicht so im Zeitalter der Globalisierung. Trotz Ernteeinbußen gab es in den Läden alles zu kaufen. Entsprechend unbekümmert genossen die Menschen den heißen Sommer und saßen abends lange draußen.

Brotkorb hing ziemlich hoch

Derweil zerbrachen sich die Landwirte angesichts der Trockenheit den Kopf. Ab November konnten sie dann die Dürrebeihilfen beantragen. An die 100 Bauern fragten bei der Landwirtschaftskammer in Brakel nach, ob sie in die Förderkulisse passen. »Als Ende Oktober die Richtlinien vorlagen, war klar, dass der Brotkorb ziemlich hoch hängt«, verweist Stefan Berens auf strenge Richtlinien und hohe bürokratische Hürden. Diese hätten unter anderem dazu geführt, dass manche Betriebe sich aus Prinzip erst gar nicht um die Dürrebeihilfe bemüht haben.