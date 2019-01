Ludgera Vogt hat ihr zweites Buch »Versprich, dass ich es behalten darf« geschrieben. Das 258 Seiten starke Werk fesselt den Leser recht schnell. Wer es einmal zur Hand genommen hat, wird es so schnell nicht wieder zur Seite legen. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

Ihren Debüt-Roman hatte sie vor zwei Jahren präsentiert: Die »Libori-Lüge« war ebenfalls ein Kriminalfall mit Bezug zur Heimat. Ihr neues Buch spielt unter anderem im Paderborner Land, wo sich die gebürtige Wewelsburgerin bestens auskennt. Der eigentliche Ausgangspunkt der Geschichte liegt allerdings in der Nähe von Frankfurt.

Voller Vorfreude

Es ist der letzte Samstag vor Weihnachten. Die Menschen in Neudorf, einem kleinen Dorf bei Frankfurt sind voller Vorfreude auf das bevorstehende Fest. Das trifft auch auf Claire Baumann zu. Für ihre Familie wird es das erste Weihnachtsfest sein, das sie zu dritt verbringt – das glaubt sie an diesem Morgen noch. Aber dann kommt alles ganz anders.

Die 39-Jährige wartet in ihrem Haus in den frühen Morgenstunden darauf, dass die Bäckerei in der Nähe öffnet, damit sie dort frische Brötchen kaufen kann. Auf dem Arm hat die junge Mutter ihre vier Wochen zu früh geborene Tochter Hanne. Claire Baumann hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, morgens, direkt nach dem Füttern des Babys, mit dem Kinderwagen einen Spaziergang zum Bäcker zu machen.

An diesem Morgen stellt sich bei der Frau jedoch ein gewisses Unbehagen ein. Dafür sorgt der dichte Nebel, der kaum einen Blick aus dem Fenster auf den Bürgersteig zulässt. Dennoch zieht sie ihr Kind an und macht sich auf den Weg. Als sie in eine Gasse einbiegt und im Nebel die Leuchtreklame der Bäckerei milchig schimmern sieht, atmet sie erleichtert auf.

Enge Treppe

Allerdings ist die Treppe der Bäckerei zu eng und zu steil, um den Kinderwagen mit in das Geschäft zu nehmen. Also stellt sie ihn direkt vor das Schaufenster, wo sie ihn und die kleine Hanne im Blick hat. Es sind dann nur wenige unachtsame Sekunden, in denen Claire Baumann mit der Bäckerin spricht, die in der Nacht Oma geworden ist, aber die reichen, um das Leben der Familie Baumann zu zerstören. Plötzlich ist Hanne verschwunden.

Dreißig Jahre später beginnt deren Schwester Luca, die Hanne nie kennengelernt hat mit eigenen Nachforschungen. Dabei stößt sie unter anderem auf ein verlassenes Forsthaus in einem einsamen Tal.

Verlassenes Forsthaus

Ludgera Vogt schafft es, den Leser mitzunehmen sowohl in den nebelvergangenen Schicksalsmorgen in der Schustergasse des hessischen Dörfchens wie auch in das geheimnisumwitterte Tal mit dem alten Forsthaus. Dessen düstere Atmosphäre nimmt den Leser gefangen und fesselt ihn ebenso wie die logisch aufgebaute Kette der Erkenntnisse, die sich aus den Nachforschungen Lucas ergeben.

Dass Ludgera Vogt bei den Orten der Handlung auf tatsächlich existierende zurückgreift, macht das Buch für Menschen, die etwas mit dem Paderborner Land verbindet oder sich dort zumindest gut auskennen noch leichter, sich von der spannenden Handlung einfangen zu lassen.

Krankenschwester

Wer das Werk zur Hand genommen hat, wird sich schon bald kaum noch von der fesselnden Geschichte lösen können, die neben überraschenden Momenten auch Unterhaltsames zu bieten hat – bei aller Tragik.

Ludgera Vogt lebt in Brakel. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Aufgewachsen ist sie in Wewelsburg, in Büren besuchte sie das Liebfrauen-Gymnasium. Nach der Schulzeit absolvierte die Autorin ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Heute arbeitet sie im St.-Vincenz-Hospital als Anästhesie-Schwester.

Das Buch »Versprich, dass ich es behalten darf« ist bei »Books On Demand« (Norderstedt) erschienen. Es umfasst 258 Seiten und kostet 9,90 Euro.